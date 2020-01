Controle Nijmegen levert 1200 kilo illegale sigaretten op

Bij een controle op een bedrijventerrein in Nijmegen is 1200 kilo aan illegale sigaretten gevonden. Ook stuitten de controleurs op een partij nepmerkkleding en op spullen om een hennepkwekerij in te richten. Vier Moldaviërs zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. In een aantal bedrijfspanden bleek daarnaast sprake van illegale bewoning. De eigenaren van die panden krijgen een boete of een waarschuwing.

Aan de controle deden volgens de gemeente 22 mensen van onder meer politie, brandweer, douane en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee. In totaal zijn op het terrein veertien panden en twaalf zeecontainers gecontroleerd. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen kondigde vrijdag aan dat „dergelijke noodzakelijke controles” zeker vaker gaan plaatshebben.