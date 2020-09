Controle in bus Dordrecht mondt uit in vechtpartij

Een controle op vervoersbewijzen in een stadsbus in Dordrecht is dinsdagavond uitgemond in een vechtpartij tussen controleurs en een groepje jongeren. Twee jongeren, een 18-jarige en een 21-jarige man, zijn aangehouden. Een derde verdachte is nog zoek. In ieder geval twee controleurs moesten zich onder doktersbehandeling laten stellen, meldt een politiewoordvoerder.

De controle vond rond 21.30 uur plaats in een bus op de Burgemeester de Raadtsingel. Een aantal jongeren in de bus van lijn 3 reageerde direct „verbaal agressief” richting de controleurs van het vervoersbedrijf en beledigde ze. Daarop hielden de controleurs een man aan, die zich echter flink verzette. Een controleur viel, en werd vervolgens door een van de jongeren bespuugd. In het tumult wisten alle jongeren vervolgens te ontkomen.

Ruim een uur later wisten agenten de 18- en 21-jarige mannen aan te houden. Bij hun vlucht waren ze over een hek geklommen, waarbij de 21-jarige flink gewond raakte aan zijn hand. Die wond is verzorgd. Het tweetal zit nog vast.