Continium Discovery Kerkrade is „kidsproof”

Het wetenschapsmuseum Continium Discovery Center in Kerkrade is vrijdag uitgeroepen tot ‘Kidsproof Museum 2018-2019’. De winnaar werd gekozen door 4000 kinderen tot en met twaalf jaar. Zij beoordeelden de kindvriendelijkheid van musea in het hele land en kozen ook per provincie een winnaar.

De verkiezing is een initiatief van de Museumvereniging, die museumbezoek door kinderen hiermee wil promoten.

Kinderen tot en met 12 jaar, de Museumkids, hebben het afgelopen jaar alle bij de Museumvereniging aangesloten musea geïnspecteerd. Musea die veertig of meer inspecties kregen en daarbij een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5 hebben behaalden, mogen zich ‘Kidsproof’ noemen. Het museum met de hoogste gemiddelde score is de nationale winnaar. Bovendien heeft elke provincie een eigen winnaar. Continium was dat vorig jaar in Limburg.

De prijsuitreikingen hadden vrijdagmiddag plaats in het Nationaal Militair Museum in Soest. Presentatrice Kim-Lian van der Meij ontving de tien beste jonge museuminspecteurs.