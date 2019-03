Containers met gevaarlijke stoffen onderschept

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zondag negen containers met gevaarlijke stoffen van een containerschip laten verwijderen. Uit zes van de negen containers op het schip lekte een bijtende stof. De ILT meldde maandag dat de lekkage in combinatie met andere stoffen een gevaarlijke chemische reactie had kunnen veroorzaken.

Een ILT-woorvoerder zei dat het schip onder Cypriotische vlag voer. Het vaartuig was met de containers vanuit het Verenigd Koninkrijk vertrokken en voer via Nederland naar Zweden. De verpakkingen voldeden niet aan de regelgeving en de stoffen waren veel gevaarlijker dan in de papieren stond vermeld.

Een opruimingsdienst heeft het schip op kosten van de vervoerder gereinigd. De containers staan in een terminal in Rotterdam. Ze worden pas vrijgegeven wanneer de vervoerder aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. Voor het transport van de stoffen moet de vervoerder onder meer zorgen voor de juiste classificatie met bijbehorende voorgeschreven verpakkingen en juist ingevulde documenten waarin vermeld staat om welke stoffen het precies gaat.