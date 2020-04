Consumentenbond wil actie na klachtenregen over luchtvaartvoucher

De Consumentenbond wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in actie komt tegen luchtvaartbedrijven die gedupeerde klanten een voucher aanbieden. Sinds de voucherregeling is ingesteld, stromen de klachten volgens de Consumentenbond en de ANWB binnen.

De Consumentenbond zegt afgelopen weken 450 klachten over de luchtvaartvouchers te hebben gekregen. Zo zouden sommige aanbieders kosten inhouden op de voucher en betaalde kosten voor bagage en stoelplaatsen achterhouden. Anderen klagen dat tickets niet op een andere naam gezet kunnen worden en sommige aanbieders zouden weigeren consumenten hun geld terug te geven als zij de voucher niet willen accepteren.

De voucherregeling is een gedoogregeling, benadrukt de Consumentenbond. Consumenten hebben recht op een vergoeding als hun vlucht is geannuleerd vanwege de coronacrisis. Vanwege de beroerde financiële situatie bij luchtvaartmaatschappijen staat minister Van Nieuwenhuizen oogluikend toe dat zij consumenten een voucher aanbieden in plaats van hen hun geld terug te geven.

De manier waarop de regeling nu is ingericht, gaat te veel ten koste gaat van de consumentenbelangen, vinden de Consumentenbond en de ANWB. Hoewel die organisaties principieel niet tegen de vouchers zijn, klaagden zij er eerder al over dat de vouchers niet gedekt zijn tegen faillissement en vroegen zij de overheid om garant te staan. Ook vinden zij dat consumenten de voucher na zes maanden moeten kunnen inwisselen voor geld als zij de voucher niet willen gebruiken. Nu staat daar een periode van twaalf maanden voor.