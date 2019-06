Consumentenbond waarschuwt voor zonnespray

De Consumentenbond waarschuwt voor een onveilige zonnebrandspray voor kinderen, onder andere verkocht bij Bol.com. In plaats van de beloofde beschermingsfactor 50, biedt de spray slechts factor 16,5, stelt de bond.

Het gaat om de ISDIN Fotoprotector Pediatrics SPF 50+. De spray is in Nederland bij onlinedrogisterijen te koop. SPF op een zonnebrandmiddel staat voor Sun Protection Factor en geeft een indicatie hoeveel zonnestraling het product kan absorberen of reflecteren en hoe lang de huid is beschermd.

De Consumentenbond baseert zich op onderzoek van zijn Belgische collega Test Aankoop. In Belgiƫ is de spray inmiddels van de markt gehaald. De Consumentenbond heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA op de hoogte gebracht.