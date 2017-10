Consumentenbond waarschuwt voor gif in matras

De Consumentenbond waarschuwt voor gifstoffen in matrassen. Door een productiefout bij het Duitse chemieconcern BASF is ruim een maand lang een gifstof terechtgekomen in schuimvulling voor onder andere matrassen. De bond adviseert consumenten die onlangs een nieuw matras geleverd kregen zich met vragen te melden bij hun leverancier.

Het besmette schuim is tussen 25 augustus en 29 september aan fabrikanten geleverd. Matrasfabrikanten binnen en buiten Duitsland legden de productie onmiddellijk stil. Het is nog onbekend in welke landen en bij welke matrasfabrikanten en -merken het ‘gifschuim’ terecht is gekomen.

Door de productiefout bij BASF zijn veel te hoge concentraties van de gifstof dichloorbenzeen terechtgekomen in het polyurethaanschuim, gebruikt voor matrassen. Dichloorbenzeen is schadelijk is voor de huid, ogen en luchtwegen en veroorzaakt mogelijk kanker.