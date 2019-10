Consumentenbond waarschuwt klanten Neckermann

De webwinkel van Neckermann levert bestelde producten vaak niet en is niet of nauwelijks bereikbaar voor klanten met vragen. In augustus beloofde Neckermann de problemen binnen een paar weken te verhelpen, maar die belofte is het bedrijf niet nagekomen, zegt de Consumentenbond.

De bond kreeg het afgelopen jaar 600 klachten over de onlinewinkel van Neckermann. „Het bedrijf reageert bovendien sinds een maand niet meer op zaken die worden aangekaart op het online klachtenforum van onze bond”, aldus een woordvoerder.

Neckermann meldt op de website dat door technische en organisatorische problemen geen bestellingen kunnen worden geplaatst: „Probeert u het later nog eens. Excuses voor het ongemak.”