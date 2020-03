Consumentenbond vraagt om coulance bij sportschoolabonnementen

Leden van sportscholen hebben juridisch gezien recht op compensatie nu hun sportschool vanwege coronamaatregelen is gesloten. Maar consumenten moeten ook redelijk zijn en doen er goed aan het alternatieve aanbod van hun sportschool af te wachten. Mogelijk is er een acceptabel alternatief, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. De organisatie krijgt veel vragen over sportscholen die tot en met 6 april dicht zijn.

„De Consumentenbond roept op tot redelijkheid. Juridisch gezien hebben mensen recht op compensatie voor de periode dat ze niet kunnen sporten. Maar je kunt je afvragen of je, in deze situatie en gezien de financiële consequenties, ook direct van dat recht gebruik moet maken, al ligt de uiteindelijke keuze bij de consument. Nog niet alle sportscholen hebben hun leden een alternatief geboden en het is wel zo eerlijk om dat af te wachten”, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond.

Onder meer Fit For Free & SportCity hebben de sportschoolabonnementen al bevroren. Dit geldt niet voor The Bootcamp Club, die zegt dat dit een financiële last is die de organisatie niet kan dragen en dat daarom de abonnementen door blijven lopen. „Als mensen niet willen dat het abonnement doorloopt, of ze willen compensatie, dan zal het bedrijf dit gewoon moeten betalen”, reageert de Consumentenbond. Basic-Fit onderzoekt nog verschillende mogelijkheden om gedupeerde klanten te compenseren. Uiterlijk in de eerste week van april krijgen clubleden hier uitsluitsel over van Basic-Fit.

„Compensatie kan bestaan uit teruggave van het gehele abonnementsbedrag of een deel daarvan. Bedrijven kunnen ook korting geven op de volgende periode”, aldus de zegsman van de Consumentenbond. „Waar we normaal opkomen voor het belang van de consument, roepen we nu op tot coulance. Ga nou niet massaal geld terugvragen, maar wacht de alternatieven af en wees redelijk.”

Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst houders van sportschoolabonnementen erop dat ze recht hebben op compensatie of dat ze wettelijk niet verplicht zijn te betalen. „Maar let op: een beroep op deze mogelijkheden kan in deze situatie onredelijk zijn”, stelt de ACM. „Sommige bedrijven bieden vouchers, inhaalmogelijkheden of online lessen aan ter compensatie. Het kan redelijk en verstandig zijn om die te accepteren.”