Consumentenbond viert „kroon op werk”

De Consumentenbond is blij dat het makkelijker wordt om in groepsverband schadevergoedingen te eisen. „Een kroon op ons werk”, noemt de organisatie de nieuwe wet die dit soort zogeheten collectieve acties mogelijk maakt. De Eerste Kamer stemde er dinsdag mee in en daarmee is de invoering definitief.

In diverse andere landen, met name de Verenigde Staten, kunnen consumenten die zich gedupeerd voelen door een bedrijf al heel lang samen procederen. In Nederland verlopen rechtszaken in groepsverband tot nog toe omslachtiger. „In het oude systeem konden belangenorganisaties wel namens consumenten naar de rechter stappen. Maar als ze dan gelijk kregen, moesten ze opnieuw met een bedrijf om tafel om tot een schikking te komen”, legt een woordvoerder van de Consumentenbond uit. Bleef een schikking uit, dan moesten consumenten alsnog individueel een zaak aanspannen.

„Straks kan de rechter in één procedure zeggen dat een bedrijf fout zit en meteen de hoogte van de schadevergoeding bepalen.” De bond verwacht ook zelf gebruik te gaan maken van de nieuwe wet.