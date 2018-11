Consumentenbond:veel meer klachten over pakjes

De Consumentenbond heeft dit jaar beduidend meer klachten gekregen over de bezorging van pakjes. Op het platform klachtenkompas.nl zijn er drie tot vijf keer meer klachten binnengekomen dan vorig jaar.

„We moeten daarbij wel meenemen dat consumenten over het algemeen klachtenkompas beter weten te vinden voor uiteenlopende klachten. Dat aantal is met 72 procent toegenomen. Maar er zijn zeker ook meer klachten over de bezorging van de pakketjes binnengekomen ”, aldus de woordvoerster van de bond.

De meeste klachten komen over Post.NL en DHL. De afgelopen zeven dagen is er respectievelijk 141 en 68 keer over geklaagd. In 2017 was dat er in dezelfde periode 38 en dertien maal.

Volgens de Consumtenbond speelt Black Friday daarbij een rol. „Dat was ongelooflijk groot dit jaar. In combinatie met Sinterklaas leidt dit tot enorme drukte. Dat hadden consumenten kunnen weten, maar de pakketbezorgers hadden daar ook beter op kunnen inspelen.”