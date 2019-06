Consumentenbond: tandarts moet offerte maken

Brancheorganisaties van tandartsen moeten ervoor zorgen dat tandartsen zich beter gaan houden aan hun offerteplicht voor relatief dure behandelingen. Die oproep doet de Consumentenbond aan de tandartsenorganisaties ANT en KNMT.

Voor behandelingen boven de 250 euro is een offerte vooraf verplicht, zodat gedoe achteraf over de rekening wordt voorkomen. Uit eigen onderzoek constateert de Consumentenbond echter dat een offerte een op de drie keer uitblijft. De bond ondervroeg hierover 13.000 consumenten. Slechts in de helft van de gevallen kwam de tandarts volgens de ondervraagden op eigen initiatief met een offerte vooraf. Nog eens 11 procent kreeg een prijsopgave na daarom zelf te hebben gevraagd.

De bond is in gesprek met de brancheorganisaties. "Stevige sancties zoals schorsing van het lidmaatschap of zelfs royement mogen zij hierbij niet uit de weg gaan", stelt de Consumentenbond.