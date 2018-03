Consumentenbond: stevige aanpak pluimveeketen

De Consumentenbond roept de pluimveesector, de supermarkten en de politiek op voorgoed af te rekenen met de misstanden in de kippenvleesketen, zoals die deze week zijn aangetoond door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De misstanden brengen grote risico’s met zich mee voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn, waarschuwt de bond.

„Fraude met bedorven vlees of stiekem toegevoegd water, met registratie van salmonella en met antibiotica én het stelselmatig overtreden van dierenwelzijnsregels. Dit rapport geeft voor de zoveelste keer een schokkende inkijk in de misstanden in de pluimveesector. De NVWA kan dit niet alleen oplossen”, aldus bondsdirecteur Bart Combée.