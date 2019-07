Consumentenbond: Patiëntenstop VGZ bij Ikazia „onacceptabel”

De Consumentenbond noemt de patiëntenstop van VGZ-verzekerden bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam „onacceptabel.” Per 1 juli worden nieuwe patiënten die verzekerd zijn bij VGZ niet meer naar Ikazia gestuurd, omdat het ziekenhuis bijna door het budget van 2019 heen is.

Dat is de omgekeerde wereld volgens de Consumentenbond. „Verzekerden gaan voor een jaar een contract aan met een zorgverzekeraar en kunnen tussentijds niet overstappen. Ze moeten er dus vanuit kunnen gaan dat zij gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken”, zegt directeur van de bond Sandra Molenaar. „Als het met het geld niet uitkomt, moet er geschoven worden met budgetten tussen ziekenhuizen in plaats van met verzekerden.”

Bevallingen

De bond vindt verder dat een discussie tussen verzekeraars en ziekenhuizen niet over de rug van patiënten moet worden gespeeld.

VGZ laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een algehele patiëntenstop. Vanaf 1 juli mogen volgens de verzekeraar geen nieuwe patiënten meer naar het ziekenhuis. Het gaat met name om patiënten die een dure behandeling nodig hebben, als een nieuwe heup, een darmoperatie of een aortastent. „Patiënten die in 2019 al onder behandeling zijn bij het Ikazia Ziekenhuis, blijven daar onder behandeling. Ook spoedgevallen, bevallingen en patiënten met een chronische ziekte kunnen nog steeds terecht in het Ikazia Ziekenhuis.”

Omliggende ziekenhuizen

De VGZ zegt met de kleinere budgetten de zorg beter te willen verdelen over de regio. Nieuwe patiënten kunnen terecht bij een van de omliggende ziekenhuizen. Die keuze wordt volgens VGZ altijd in samenspraak met de patiënt gemaakt.

De Consumentenbond en VGZ gaan woensdag met elkaar in gesprek over het ziekenhuis.