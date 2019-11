Consumentenbond: nog geen oordeel over Eneco

De Consumentenbond zegt de gevolgen van de overname van energiebedrijf Eneco door een Japans consortium niet goed te kunnen inschatten. „We zijn verrast door deze overname, maar we hebben er nog niet echt een mening over”, zegt een woordvoerster in een reactie op de overname van Eneco door conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu.

Daarvoor wordt 4,1 miljard euro betaald. Het is volgens de Consumentenbond vooral belangrijk dat „de duurzame weg die Eneco is ingeslagen, wordt voortgezet”. Daarbij wordt verwezen naar Vattenfall, het Zweedse energieconcern dat eerder Nuon kocht. Die overname heeft volgens de bond een positieve invloed gehad op de vergroening bij Nuon. „Maar op dit moment kunnen we er wat Eneco betreft nog geen chocola van maken.”