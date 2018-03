Consumentenbond naar rechter om Samsung-update

Samsung en de Consumentenbond staan maandag 26 maart tegenover elkaar in de rechtszaal. Inzet is het updatebeleid van de smartphonefabrikant. Via de rechter wil de Consumentenbond Samsung dwingen zijn smartphones langer en vaker van updates te voorzien.

Die updates zijn nodig om de toestellen veilig en goed te laten werken, vindt de bond. Die eist dat Samsung zijn telefoons gedurende de gehele gebruiksduur updatet.

In februari 2016 spande de Consumentenbond al een kort geding aan tegen Samsung over de updates. De rechter kwam toen niet tot een inhoudelijk oordeel omdat hij de kwestie te complex achtte voor de snelle kortgedingprocedure. De bond besloot daarop een bodemprocedure te starten en dagvaardde Samsung in november 2016. De zaak dient nu maandag.

Overigens heeft Samsung volgens de consumentenorganisatie zijn updatebeleid sinds de dagvaardig wel iets verbeterd. Sommige modellen krijgen maandelijkse veiligheidsupdates, maar lang niet alle toestellen.

Samsung laat weten de zaak met vertrouwen tegemoet te zien. Een woordvoerder stelt dat het bedrijf er al alles aan doet om de veiligheid van de smartphones van zijn klanten te waarborgen - niet alleen twee jaar na de productintroductie in Nederland maar ook daarna nog. Verder bevatten de smartphones onder meer een virusscanner en wordt voortdurend gezocht naar kwetsbaarheden.