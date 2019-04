Consumentenbond keurt twee autostoeltjes af

De Consumentenbond ontraadt het gebruik van twee soorten kinderzitjes voor in de auto. De Chicco Oasys i-Size en Babystyle Oyster Carapace Infant raakten los tijdens de frontale botsingproef. De kans bestaat dus dat een baby bij een aanrijding uit beide stoeltjes vliegt.

Bij de Chicco is het kruisbandje het probleem. Dat schiet los omdat de kunststof gesp te zwak is. Bij de Babystyle Oyster is de bevestiging van het stoeltje op het onderstel onveilig. Tijdens de test van de Consumentenbond werd het stoeltje gelanceerd.

Beide modellen autozitjes zijn overigens niet makkelijk te verkrijgen in Nederland. De Chicco alleen bij een enkele webwinkel, de Babystyle Oyster is voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk te koop en kan alleen via een omweg in Nederland worden verkregen.