Consumentenbond dient klacht in tegen Google

De Consumentenbond heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht ingediend tegen Google. Volgens de bond „ontfutselt” het bedrijf gebruikers van Android-smartphones de toestemming om hun locatie te gebruiken, iets dat in strijd is met de wet.

De klacht maakt onderdeel uit van een gezamenlijke actie met andere consumentenorganisaties, zoals de Europese koepelorganisatie BEUC en de Noorse, de Zweedse en de Tsjechische consumentenbonden.

Volgens een onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie „stuurt” Google gebruikers richting „het inschakelen van locatiegeschiedenis”. Google krijgt daardoor informatie over waar iemand zich bevindt, terwijl daar volgens de bonden geen ondubbelzinnige toestemming voor is gegeven.

In een reactie laat Google weten dat de functie ‘locatiegeschiedenis’ standaard is uitgeschakeld. „Bovendien kunnen gebruikers gedeelde locatiegegevens op elk moment bewerken, verwijderen of de functie pauzeren.”