Consument let op keurmerken in supermarkt

Consumenten letten steeds beter op de herkomst van hun producten. Duurzame producten met keurmerken worden vaker verkocht, meldt onderzoeksbureau IRI.

De omzet in voedselproducten met een onafhankelijk keurmerk steeg in 2019 met 26 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aandeel van duurzame keurmerken in de totale supermarktverkoop is inmiddels 19 procent. Beter Leven is met afstand het grootste keurmerk.

Vooral bij zuivel letten consumenten beter op de herkomst van hun aankopen. De omzet van zuivelproducten met een keurmerk is meer dan verdubbeld en is nu 17,5 procent van de totale omzet van zuivel in de supermarkt. Eieren en vis zijn de etenswaren met het hoogste aandeel in keurmerken. Vier op de vijf eieren in de supermarkt hebben inmiddels een keurmerk.