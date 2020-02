„Constructief overleg VVD, FVD en CDA in Brabant”

VVD, Forum voor Democratie en CDA hebben constructieve eerste gesprekken gevoerd over de vorming van een nieuwe coalitie voor het provinciebestuur van Noord-Brabant. Dat heeft gespreksleider Alfred Arbouw (VVD) laten weten.

„Partijen zijn het erover eens dat er een urgentie is om snel nader tot elkaar te komen. Hierover gaan ze deze dagen verder met elkaar in gesprek”, aldus Arbouw. „Ze willen ook snel andere partijen uitnodigen om aan te sluiten, dat vinden ze erg belangrijk.” Provinciale Staten van Noord-Brabant bestaat uit 55 leden. VVD, FVD en CDA hebben samen 27 zetels. Ze hebben dus steun van buiten de drie partijen nodig om een coalitie te kunnen vormen.

Het CDA zegde in december de samenwerking met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks op. De christendemocraten konden zich niet vinden in het voorgenomen stikstofbeleid van het provinciebestuur. Daarom moet nu een nieuwe coalitie in Brabant worden gevormd.

Niet iedereen is enthousiast over de gesprekken die VVD en CDA met FVD voeren. Eind vorige week twitterde GroenLinks-voorman Jesse Klaver dat VVD en CDA in Noord-Brabant extreemrechts in het zadel willen helpen. „CDA en VVD gooien principes overboord”, twitterde D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Ook binnen het CDA is er kritiek op de toenadering tot FVD .