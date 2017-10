Constructie 3 Rotterdamse gebouwen onzeker

Onderzoek naar de veiligheid van betonnen vloerconstructies in Nederlandse gebouwen heeft er in Rotterdam toe geleid dat bij drie gebouwen „een direct risico” niet kan worden uitgesloten. In mei stortte een in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De instorting was de directe aanleiding om vergelijkbare constructies in andere gebouwen te controleren.

De gemeente Rotterdam stelde eerder vast dat de vloerconstructie in acht gebouwen is toegepast. „Met het toetsprotocol van het ministerie zijn deze gebouwen nader onder de loep genomen”, aldus het Rotterdamse college van B en W.

„De eigenaren van de drie gebouwen zijn schriftelijk en telefonisch op de hoogte gesteld en hebben adequaat gereageerd.” Een van de drie is het Polakgebouw op de campus Woudestein van de Erasmus Universiteit. De universiteit houdt dat gebouw voorlopig dicht voor onderzoek. „Over de andere twee gebouwen is intensief contact met de eigenaren en het onderzoek is gaande.” Om welke twee gebouwen het gaat, maakt de gemeente niet bekend.