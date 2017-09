Constantijn Huygens-prijs voor Hans Tentije

Dichter Hans Tentije heeft de Constantijn Huygens-prijs 2017 gewonnen. Hij krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre, maakte de Jan Campert-Stichting maandag bekend namens de gemeente Den Haag.

Sinds zijn debuut in 1975 bouwde Hans Tentije (1944) aan een uniek poëtisch oeuvre, aldus de jury. „Hij schrijft lange, verhalende gedichten waarvan trefzekere observatie, oog voor detail en rake typeringen van personages en landschappen de belangrijkste kenmerken zijn. Dat levert een bijzonder beeldrijke poëzie op die met uiterste precisie taferelen en panorama’s schildert”, aldus de jury.

De Constantijn Huygens-prijs is een literaire prijs die sinds 1947 jaarlijks wordt uitgereikt door de Jan Campert-Stichting en is vernoemd naar de dichter en geleerde Constantijn Huygens (1596-1687). Aan de prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. Eerdere recente laureaten zijn Atte Jongstra (2016), Adriaan van Dis (2015), Mensje van Keulen (2014) en Tom Lanoye (2013).