Consortium aan slag met zonnecentrale op zee

Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan de eerste drijvende zonnecentrale op zee bouwen. Dat gebeurt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen, waar in de komende drie jaar een proefproject komt met een oppervlakte van 2500 vierkante meter

De initiatiefnemers zeggen dat het project, dat steun heeft van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, „zeer interessant” is voor Nederland. De bedoeling is dat de ‘zonnefarms’ in de toekomst tussen windmolens op Noordzee komen te liggen, zodat in die gebieden nog meer duurzame energie kan worden opgewekt.

Zonnepanelen op zee hebben veel voordelen. Gunstig is dat ze geen schaarse ruimte op het land innemen en ook ligt op zee de opbrengst zo’n 15 procent hoger. Dat komt omdat er op zee meer zon is en meer reflectie van zonlicht van het water naar de wolken en weer terug. Bovendien zijn de panelen door de temperatuur van het zeewater koeler, waardoor ze beter presteren.