Conservatieve Arabieren „beïnvloeden moskee”

De Arabische geldschieter van de Rotterdamse Essalammoskee, het grootste islamitische gebedshuis in Nederland, beïnvloedde in 2017 de inhoud van preken en andere activiteiten.

Dat bevestigen bronnen rond de moskee aan NRC Handelsblad. De Al-Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten financierde de bouw van de moskee met 8 miljoen euro. Daarnaast steunde het fonds sinds 2010 de moskee jaarlijks met nog eens een half miljoen euro.

In 2017 bepaalde de organisatie wie in de moskee mocht spreken en wie niet. Dit ging in tegen afspraken met de dagelijkse leiding dat de financier geen invloed mocht hebben op de inhoud, aldus bronnen rond de moskee.

Ook de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zegt in een reactie aan NRC dat de gemeente signalen heeft ontvangen „dat er van buitenaf geprobeerd is invloed uit te oefenen op activiteiten in de moskee.”

Begin april liet de geldschieter weten de kraan dicht te draaien. Hieraan lag een langslepend conflict ten grondslag, meldde adjunct-directeur Jacob van der Blom. De reden is dat de financier zich te veel zou bemoeien met de inhoudelijke koers van het gebedshuis.

Herislamisering

De Irakees Nooh al-Kaddo, leider van de Europese afdeling van Al-Maktoum, oefent die invloed uit. Hij heeft banden met de Europese organisatie van moslimbroeders. Deze streeft naar herislamisering van moslimgemeenschappen in Europa.

Al-Kaddo verbood vorig jaar vanuit Ierland de gematigde Nederlandse imam Yassin Elforkani nog langer in de Essalammoskee te preken. Hij werd vervangen door imam Hussein Halawa uit Ierland, die is gelieerd aan de moslimbroederschap.