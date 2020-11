Congres Alternative für Deutschland met mondkapjes van start

De grootste oppositiepartij in Duitsland, de rechtse Alternative für Deutschland (AfD), is in Kalkar, vlakbij de Nederlandse grens bij Nijmegen, begonnen aan zijn tweedaagse partijcongres. De ongeveer zeshonderd deelnemers moeten mondkapjes dragen. De AfD heeft vergeefs bij de rechter aangeklopt om van deze verplichting af te komen. De gemeente Kalkar dreigt het congres af te breken als de partijleden zich niet aan de corona-instructies houden.

Het congres moet zich in het bijzonder werpen op wat de AfD nu eigenlijk met het pensioenstelsel wil en of de partij voor- of tegenstander is van een basisinkomen. Het wordt gehouden in het attractiepark Wunderland Kalkar, gevestigd op het terrein van een kerncentrale die nooit in gebruik werd genomen. Buiten betogen ongeveer vijfhonderd tegendemonstranten tegen wat zij zien als de extreemrechtse, racistische AfD. Een grote politiemacht is op de been gebracht.

Partijleider Tino Chrupalla opende het congres met een felle aanval op het coronabeleid van de regering van Angela Merkel. „Als we ons laten opsluiten door een virus, dan verliest de democratie”, aldus de partijleider die waarschuwde dat er nog veel meer faillissementen aankomen door de beperkingen van de coronamaatregelen.

Zondag moet het congres ook een paar nieuwe kopstukken kiezen. Er moeten twee leden van het nationaal bestuur worden gekozen, omdat dit jaar een ex-penningmeester is opgestapt en een ander uit de partij gezet werd, toen bleek dat hij lidmaatschap of contacten met extreemrechtse clubs had verzwegen.

De AfD heeft nu 89 van de 709 zetels in de Duitse volksvertegenwoordiging. De ‘Alternative’ is in 2013 begonnen als eurosceptische en economisch rechts-liberale partij. De AfD heeft daarna tot twee keer toe (2015 en 2017) een ruk naar rechts gemaakt met steeds meer nadruk op de bestrijding van immigratie en het bevorderen van conservatieve en nationalistische denkbeelden. Volgens waarnemers is de partij daardoor intern diep verdeeld geraakt.

Een groot deel van de aanhang van de AfD kiest volgens Duitse media overigens niet voor de partij vanwege de standpunten, maar uit onvrede over de gevestigde partijen.