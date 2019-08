„Confronterende billboards moeten xtc slikkende feestganger wijzen op drugsmisdaad”

Plaats op festivals waar feestgangers massaal xtc-pillen slikken confronterende billboards. Die moeten duidelijk maken dat achter productie en handel in drugs ernstige misdaad schuilgaat.

Dat pleidooi doet Vincent Karremans, VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam. Karremans wees er donderdag in het radioprogramma De Nieuws BV op dat drugsmisdaad een steeds groter probleem wordt in de havenstad. „Het probleem van drugsmisdaad is ontzettend groot. Denk aan liquidaties op klaarlichte dag in kinderrijke woonwijken. We rollen steeds meer drugslaboratoria op.”

Karremans wil dat er „bewustzijn ontstaat” onder festivalgangers die drugs gebruiken om urenlang te kunnen feesten en uit hun dak te gaan. „Nu wordt drugs op festivals geassocieerd met het hebben van een leuke tijd, maar mensen moeten beseffen dat de grote vraag naar drugs de drugsmaffia in standhoudt.”

Op de billboards zouden afbeeldingen van bij een bij een criminele afrekening kapot geschoten auto kunnen worden geplaatst. Of foto’s van doodgeschoten mensen op straat. De VVD’er maakt een vergelijking met „aangrijpende beelden op sigarettenpakjes.” Volgens de politicus staat een meerderheid van de Rotterdamse raad achter zijn plan en zouden de billboards vanaf volgend jaar op Rotterdamse festivals kunnen worden geplaatst.

Nadat deze week een alarmerend rapport over drugsmaffia in Amsterdam werd gepubliceerd, kritiseerden de Amsterdamse raadsleden Diederik Boomsma (CDA) en Don Ceder (ChristenUnie) in het Reformatorisch Dagblad ook het massale drugsgebruik in het uitgaansleven in Amsterdam. „Festivalgangers die xtc-pillen slikken, kunnen hun handen niet in onschuld wassen. Ze spekken de kas van gewelddadige criminele bendes. Ze creëren een klimaat waarin drugsmaffia greep krijgt op vastgoed in de stad”, zei CDA-raadslid Boomsma.