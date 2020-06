Confrontatie tussen Halsema en VVD over motie van wantrouwen

Tijdens het raadsdebat over de antiracismedemonstratie is burgemeester Femke Halsema in aanvaring gekomen met VVD-fractieleider Marianne Poot. Die verweet de burgemeester dat ze "smalend" had gereageerd op een vraag van RTL of ze van plan was op te stappen, met de opmerking dat de oppositie maar moest wachten op het feitenrelaas over de gebeurtenissen op de Dam.

Poot noemde dat "niet burgemeesterwaardig" en eiste excuses. "Die krijgt u niet", antwoordde Halsema. "U kondigt anderhalve week geleden al een motie van wantrouwen aan, nog voordat ik een feitenrelaas heb opgesteld." Halsema zei dat ze direct na de demonstratie de media te woord heeft gestaan. "Ik vond het noodzakelijk dat ik op maandagavond bij Op1 onmiddellijk verantwoording heb afgelegd en verantwoordelijkheid heb genomen. Ik heb daarna gewacht op het debat."

Of de VVD inderdaad een motie van wantrouwen gaat indienen, en door welke andere partijen die zou worden gesteund, is nog niet duidelijk.