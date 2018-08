Een 34-jarige man uit Dedemsvaart (Overijssel) is in zijn woonplaats doodgestoken. De politie heeft een 46-jarige plaatsgenoot aangehouden en vermoedt dat sprake is van een langslepend conflict tussen de twee.

De steekpartij gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Beatrixstraat. Reanimatie door toegesnelde agenten en ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse.