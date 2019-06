Conducteur mishandeld in trein

In de trein tussen Zutphen en Dieren is zondagavond een conducteur van de Nederlandse Spoorwegen mishandeld. De verdachte is aangehouden bij station Dieren. De conducteur is bij dat station nagekeken door ambulancemedewerkers en gaat aangifte doen bij de politie, meldt een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen.

Een treinreiziger riep de hulp van de conducteur in omdat een medereiziger die dronken leek in het treinstel met bier gooide. Toen de conducteur die man daar op aansprak, werd hij agressief en kreeg de conducteur klappen. Naar omstandigheden gaat het goed met de conducteur, aldus de NS.