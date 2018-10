Condoleanceregister Oss 6600 keer getekend

Het condoleanceregister dat was geopend na het treinongeluk in Oss is ruim 6600 keer getekend. Een woordvoerster van de gemeente Oss meldde dat 1548 mensen een geschreven condoleance hebben gestuurd.

Via internet deelden 5048 mensen hun medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers van het ongeval. Het condoleanceregister op het gemeentehuis is vrijdag gesloten. Via het online-register konden mensen tot en met zondag hun condoleances overbrengen.

Het condoleanceregister was op vrijdag 21 september geopend. Een dag eerder waren op een spoorovergang vier kinderen om het leven gekomen. Een elfjarige meisje en hun begeleidster overleefden de botsing tussen de trein en de Stint waarin de slachtoffers zaten.