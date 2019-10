Conditie zes mensen uit boerderij onduidelijk

De politie kan nog niets zeggen over de gezondheidstoestand van de zes mensen die maandag uit een boerderij in Ruinerwold zijn gehaald.

De politie kwam in actie naar aanleiding van een melding van iemand die zich zorgen maakte over de leefomstandigheden van de zes. Volgens de melding zouden ze in een afgesloten ruimte verblijven.

Uit privacyoverwegingen wil de politie nog niets zeggen over de gezondheidstoestand van de mensen die zijn aangetroffen. De boerderij ligt verscholen in het groen, een stuk van de hoofdweg af. Het bruggetje over een brede sloot dat toegang tot de weg naar die boerderij biedt, is afgezet met politielint.