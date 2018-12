Conclusie in cassatie liquidatieproces Passage

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad komt dinsdag met zijn conclusie in de zaken van zes mannen die zijn veroordeeld in het monsterproces Passage. In dat proces legde het gerechtshof in Amsterdam in 2017 vier verdachten, onder wie Dino Soerel, een levenslange gevangenisstraf op. Soerel legde zijn zaak in cassatie aan de Hoge Raad voor, evenals de drie andere tot levenslang veroordeelden. Passage draait in hoofdzaak om zeven liquidaties, gepleegd in 1993, 2005 en 2006.

De conclusie van de advocaat-generaal is een advies aan de Hoge Raad. Hij reageert daarin op de bezwaren tegen de uitspraak van het Amsterdamse hof die door de advocaten van de veroordeelde mannen in cassatie aan de raad zijn voorgelegd. Veel van die bezwaren spitsen zich toe op de gang van zaken rond de twee kroongetuigen die in Passage een centrale rol hebben gespeeld.

Advocaat Sander Janssen, die in Passage huurmoordenaar Jesse R. bijstaat, heeft in september bij de Hoge Raad betoogd dat het Openbaar Ministerie met de beide kroongetuigen buiten zijn wettelijke boekje is gegaan door hen naast strafvermindering ook financieel voordeel toe te zeggen.