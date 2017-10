Concertgebouw langer open voor afscheid burgemeester Van der Laan

Vanwege de grote belangstelling blijft het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam vrijdagavond langer open voor het afscheid van Eberhard van der Laan. Aanvankelijk zouden de deuren om 20.00 uur sluiten, maar iedereen die voor die tijd nog is aangesloten in de rij krijgt de gelegenheid om de overleden burgemeester een laatste groet te brengen.

De wachttijd is nog ongeveer een klein uur, liet een woordvoerder weten. Sinds het Concertgebouw vrijdagochtend om 10.00 uur open ging, zijn vele duizenden mensen langs de kist gelopen.