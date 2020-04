Conceptakkoord over generatiewisseling politie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), de korpsleiding en de politiebonden zijn het eens geworden over een pakket concrete afspraken om de generatiewisseling binnen het politiepersoneel in goede banen te leiden. Dat meldt politiebond ACP vrijdag.

In de gemaakte afspraken wordt een versnelde instroom van politiepersoneel bevorderd, zegt de bond. Daarnaast komt er extra ruimte voor vervroegd pensioen voor politiemensen die tientallen jaren het zwaarste en meest risicovolle politiewerk hebben gedaan.

Volgens de minister gaat het om jaarlijks zo’n 17.000 tot 18.000 uitstromers. „Een groot deel daarvan zou onder deze regeling kunnen vallen.” Grapperhaus laat weten „heel gelukkig” te zijn met de gemaakte afspraken. „Geweldig dat we in deze heftige tijd ook nog de ‘normale’ dingen kunnen doen”, aldus de minister.

De bonden zullen het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun achterban. Dat kan door de coronacrisis niet in gebruikelijke bijeenkomsten. De bonden zoeken daarvoor alternatieven. De afgelopen weken is er vooral digitaal onderhandeld, wegens de geldende beperkingen.

Volgens de bonden biedt het pakket „een evenwichtige mix van afspraken in het belang van jong en oud” en is het daarmee „een mooi staaltje georganiseerde solidariteit” dat de steun van de achterban verdient.

In het conceptakkoord zijn een aantal principeafspraken uit de politie-cao 2018/2020 uitgewerkt. De onderhandelingen erover begonnen in november en verliepen aanvankelijk moeizaam. Eind januari stelden de bonden een ultimatum en begin maart werden regionale actieteams bijeengeroepen voor landelijk beraad. Daarna kwam er toch schot in de zaak.