Concentraties ammoniak een derde hoger in 2018

De concentraties ammoniak in de lucht in Nederland waren vorig jaar ruim een derde (35 procent) hoger vergeleken met het voorgaande jaar, maakte gezondheidsinstituut RIVM bekend.

De oorzaak van de scherpe toename is het extreem warme, zonnige en zeer droge weer in 2018. Hierdoor kon er veel ammoniak uit mest verdampen die door het tekort aan regen niet neersloeg.

De luchtmetingen werden gedaan in 82 Nederlandse natuurgebieden. Een groot en hardnekkig probleem in de natuur is volgens het RIVM de grote aanvoer van stikstof via de lucht. Daardoor verdwijnen uiteindelijk vele kruiden en orchidee├źn en heide wordt grasland. Van alle stikstof die neerslaat in onze natuur is het grootste deel ammoniak.