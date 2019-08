Computerstoring ziekenhuizen verholpen

De computerstoring in de Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum is verholpen. De storing was donderdag op de spoedeisende hulp in beide vestigingen en op de afdelingen eerste hart hulp en verloskunde in Blaricum. De afdelingen moesten sluiten.

Voor negentien mensen moet een ander tijdstip voor een operatie worden vastgesteld. Verloskundigen, huisartsen en ambulancediensten werden op de hoogte gebracht en stuurden of brachten patiënten ergens anders heen.

De netwerkstoring manifesteerde zich al rond middernacht. Computers konden donderdag niet worden opgestart, waardoor er problemen ontstonden met de administratie.

Vanaf vrijdag is alles weer als normaal, aldus een woordvoerster.