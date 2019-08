Componiste Caecilia Andriessen overleden

De componiste en pianiste Caecilia Andriessen is overleden. Ze was 88 jaar. Dat heeft haar familie bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC.

Caecilia Andriessen was een telg uit een muzikale familie. Ze was de jongste dochter van componist Hendrik Andriessen en een zus van componisten Jurriaan en Louis Andriessen. Caecilia studeerde piano en orgel aan het conservatorium in Den Haag. Ze vormde samen met broer Louis een pianoduo, dat geregeld optrad door het hele land en ook voor de radio.

Andriessen schreef verschillende leerboeken voor het piano-onderwijs. Ook componeerde ze voor accordeon en viool.