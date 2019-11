Complimenten Spong voor rechters Suriname

„Een historische dag voor Suriname als rechtsstaat. Hulde voor de moedige rechters in het land.” Dat zegt advocaat Gerard Spong in reactie op de veroordeling van de Surinaamse president Desi Bouterse tot twintig jaar celstraf voor zijn aandeel in de Decembermoorden.

De in Suriname geboren Spong verloor vrienden en vakgenoten tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia en is kenner van het Surinaams recht.

Bouterse is op de dag van zijn veroordeling niet in Suriname. Hij is op staatsbezoek in China en zou in het weekend doorreizen naar Cuba. „Het is voor mij gissen wat Bouterse nu gaat doen „, aldus Spong. „Keert hij terug naar Suriname of blijft hij weg.”

De advocaat weet niet of Cuba en Suriname een uitleveringsverdrag hebben. „China en Suriname hebben dat in ieder geval niet. Wel is al een begin gemaakt met het werk aan een concept-uitleveringsverdrag tussen de twee landen.”