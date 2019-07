„Communicatiestoornis rond rapporten over zand Vink”

Provinciale Staten van Gelderland zijn volgens gedeputeerde Drenth niet bewust onjuist geïnformeerd over belastende rapporten over de Barneveldse afvalverwerker Vink. „Wij willen niets verbergen”, zei hij woensdag in een debat.

Gedeputeerde Staten weigerden tot nu toe de rapporten openbaar te maken, omdat het openbaar ministerie dat niet zou willen. Dat is „feitelijk onjuist”, schreef het OM eind vorige maand in een brief aan het provinciebestuur. Voor de PVV-fractie in de Gelderse Staten was dat aanleiding voor een interpellatieverzoek.

De ‘geheime’ rapporten betreffen de verwerking bij Vink van asbest en slakken, restmateriaal van afvalverbranding. Volgens bronnen van het televisieprogramma Zembla, dat om de documenten verzocht, zijn zeker tachtig overtredingen geconstateerd. Zo zou het bedrijf illegaal verwijderde asbest hebben aangenomen.

GS meldden steeds, ook in antwoorden op vragen van PVV-statenlid Diepeveen, dat er „belemmeringen vanuit de opsporing of vervolging van strafbare feiten” waren om de rapporten openbaar te maken. Het OM meent daarentegen dat het niet de opsteller van de documenten is en daarom geen zeggenschap heeft over het al dan niet ter beschikking stellen aan derden.

Kennelijk, aldus gedeputeerde Drenth woensdag, is er in werkoverleg tussen de toezichthoudende omgevingsdiensten, politie en het OM een conclusie getrokken waarvan het OM nu zegt dat afspraken verkeerd zijn geïnterpreteerd. „Onze ambtelijke organisatie kreeg een advies van de omgevingsdiensten dat de rapporten nog even vertrouwelijk gehouden moesten worden om lopend onderzoek naar Vink niet in de wielen te rijden.”

Toen in mei bleek dat geheimhouding niet meer nodig was, is volgens Drenth meteen de openbaarmaking in gang gezet. „We hebben niks te verbergen, we willen niks verbergen, maar ook niet de rechtsgang in de weg zitten door iets te snel naar buiten te brengen.”

Eens maar nooit weer, benadrukte de gedeputeerde. „Dit leidt af van onze inzet voor een goed en veilig Gelderland. Het voedt het gevoel alsof er dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Zeker rond de handhaving van wet- en regelgeving willen we dat niet. Er wordt niet gelogen en bedrogen. Wij maken openbaar wat gewoon openbaar kan zijn. Als de politie of het OM vindt dat bepaalde informatie vertrouwelijk moet blijven, moet dat voortaan maar in een brief kenbaar gemaakt worden.”

Over het algemeen was er begrip bij Provinciale Staten. „Trek lessen uit deze communicatiestoornis en formuleer voortaan zorgvuldiger”, zei ChristenUnie-Statenlid Slingerland. SGP-fractievoorzitter Ruitenberg: „Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als er geen fouten worden gemaakt, wordt er niet gewerkt. In dit complexe proces is integer gehandeld.”

Een motie van wantrouwen van de PVV ging de andere partijen te ver, ook FVD, SP en PvdD, maar deze fracties wilden wel „een signaal afgeven”: de helft van de fractieleden stemde voor.