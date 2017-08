„Communicatie eiercrisis nodeloos verwarrend”

De communicatie van toezichthouder NVWA over de mogelijk met fipronil besmette eieren heeft onnodig veel verwarring bij consumenten veroorzaakt. Dat zegt deskundige op het gebied van crisiscommunicatie Clemens Sassen van communicatiebureau HuijskensBickerton.

Sassen benadrukt niet betrokken te zijn bij de communicatie over het onderwerp, maar heeft vanuit zijn expertise en als eierconsument „met verbazing” zitten kijken. „Zeker een belangrijke club als de NVWA moet over dit soort dingen die de volksgezondheid raken eenduidig zijn.”

De NVWA geeft op haar website het advies eieren met een bepaald nummer niet te consumeren. Een topman van de voedselwaakhond raadde dinsdagavond echter in Nieuwsuur het eten van eieren voorlopig helemaal af. Volgens Sassen is een duidelijk advies belangrijk, omdat mensen fipronil niet kennen en de gevaren niet zelf kunnen inschatten.

Wat de NVWA nu moet doen, is lastig te zeggen. „Het is in ieder geval belangrijk vanaf nu zo duidelijk mogelijk te zijn.”

De communicatiedeskundige wijst erop dat de NVWA al vaker een slechte beurt maakte met zijn informatievoorziening aan het publiek. „Eerder met dat gedoe rondom de fraude met paardenvlees ging het ook al niet echt goed. En bijvoorbeeld ook rond de vondst van de salmonellabacterie in zalm.”

Het probleem lijkt volgens hem dan ook dieper te zitten. „Misschien moet het ministerie van Economische Zaken waar de NVWA onder valt ingrijpen en de communicatie naar zich toetrekken.”