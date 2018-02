Commotie over kerk op voorkant van programma PVV

In de gemeente Twenterand is commotie ontstaan over de voorkant van het verkiezingsprogramma van de PVV. Op die cover staat een foto van de hervormde kerk in Vroomshoop.

CDA-raadslid Wessels, lid van de PKN, is nijdig over de keus van de PVV. „Het is totaal respectloos. Ze gebruiken de kerk als nationalistisch symbool”, zei hij woensdag bij RTV Oost. „Als Protestantse Kerk willen we niet verbonden worden met een partij die in het programma heeft staan dat bepaalde groepen in onze maatschappij worden uitgesloten. Dat past niet bij een kerkelijke gemeenschap”, vindt Wessels.

Lijsttrekker Veltmeijer van de PVV in Twenterand vindt de commotie overdreven. „Wij zijn een partij die opkomt voor de Nederlandse identiteit”, zegt hij tegenover RTV Oost. „We hebben nagedacht wat we op de voorpagina wilden zetten. Eerst dachten we aan een molen, maar we hebben uiteindelijk gekozen voor deze kerk. Het is een mooi plaatje en een mooi voorbeeld van de Nederlandse identiteit.”