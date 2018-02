Commotie om ‘hoogste boom opknopen’ Ollongren

Een kandidaat-raadslid in Maastricht heeft woensdag voor beroering gezorgd door op zijn Facebookpagina te posten dat minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken aan de hoogste boom moest worden opgeknoopt. Kandidaat Paul Berben van de Parrij Veilig Maastricht (PVM) heeft de uitspraak inmiddels verwijderd en snapt de commotie niet. „Een gewone Limburgse uitdrukking die figuurlijk is bedoeld, wordt door Hollanders letterlijk genomen”, zei Berben.

Hij zegt kwaad te zijn op Ollongren omdat zij naar zijn mening een D66-ideaal verkwanselt door het referendum af te schaffen. „De hoogste boom wil hier zeggen: de waarheid moet boven tafel”, legt Berben uit.

Fractievoorzitter Tiny Meese van de PVM snapt ook niks van de beroering. „Spijkers op laag water”, vindt ze. „Het is gewoon een Limburgs gezegde.” Op de vraag of Berben nog langer op de kandidatenlijst blijft staan, zegt ze dat zij daar niet over gaat. „Daarover beslist het partijbestuur.”