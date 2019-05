Commissie wil opheldering over bestuurder NPO

Het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet uitleg geven over zakelijke activiteiten van televisiedirecteur Frans Klein. De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft opheldering gevraagd over zijn ‘nevenactitiveiten’. NRC meldde vorige maand dat de NPO-bestuurder samen met zijn broer in 2011 een brievenbusconstructie optuigde voor twee Thaise restaurants, in Amsterdam en Almere.

„Wij hebben vragen gesteld over de melding en de toetsing daarvan door de Raad van Bestuur”, zegt een woordvoerder van de commissie. „Dus: wat is er wanneer gemeld en hoe is daarmee omgegaan?”

De restaurants van Kleins broer vielen onder een brievenbusfirma in Engeland. Die werd weer ondergebracht bij een trust in een belastingparadijs, ontdekte NRC, met als gevolg dat de eigenaar anoniem kon blijven voor schuldeisers - waaronder de Belastingdienst.

Klein was tot 2016 betrokken bij de Engelse firma. Hij zat toen al in de directie van de NPO. Die stelt dat hij de Raad van Bestuur bij zijn aantreden in 2014 op de hoogte heeft gebracht.