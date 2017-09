Commissie komt met onderzoek naar COR politie

De onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar de misstanden bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie komt dinsdag met haar bevindingen. Het onderzoek was al eerder klaar, maar de presentatie werd uitgesteld vanwege de ziekte en het overlijden van oud-korpschef Gerard Bouman. De commissie overhandigt het rapport aan minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Zijn voorganger Ard van der Steur stelde de onderzoekscommissie eind vorig jaar in op verzoek van de Tweede Kamer. Aanleiding was de ophef die was ontstaan over de omstreden handelwijze en de geldverspilling door de vorige ondernemingsraad van de politie. Vooral oud-voorzitter Frank Giltay ligt hierom onder vuur. De buitensporige en onrechtmatige uitgaven kwamen al aan het licht in een intern onderzoek. Er loopt nog een politieonderzoek en het Openbaar Ministerie moet nog besluiten over mogelijke vervolging.

De onderzoekscommissie richtte zich op de rol van Bouman tussen 2011 en 2016 bij de geldverspilling en of de besluitvorming bij de politie erdoor werd beïnvloed. Ook is bekeken of Van der Steur of zijn voorganger Ivo Opstelten op de hoogte waren van de misstanden.