Commissaris van de Koning Noord-Brabant behandeld wegens tumor

Den Bosch (ANP) - Bij de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Brabant, Ina Adema, is kanker vastgesteld. De kwaadaardige tumor is inmiddels verwijderd, maar ze moet zich de komende periode medisch laten behandelen, meldt de provincie.

Adema heef de leden van de Provinciale Staten in een brief op de hoogte gesteld. Ze zal tot het voorjaar preventieve kuren ondergaan. De behandelingen zijn gericht op volledige genezing.

Ze blijft haar werkzaamheden wel zoveel mogelijk uitvoeren, schrijft ze. „De behandeling houdt in dat ik tijdens die kuren mijzelf moet ontzien. Ik ga ervan uit dat ik voor het overige normaal kan blijven functioneren”, schrijft ze in een brief.

Adema is in oktober geïnstalleerd als commissaris van de Koning. In haar vorige functie was ze burgemeester van Lelystad.