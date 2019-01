Commissaris Cornielje krijgt ecoduct cadeau

Clemens Cornielje, die woensdag vertrekt als commissaris van de Koning in Gelderland, heeft als afscheidscadeau een ecoduct gekregen. Het ecoduct wordt dit jaar aangelegd over de doorgaande provinciale weg N302 op de Veluwe, in de buurt van Apeldoorn.

Het ecoduct is een cadeau van de provincie, Apeldoorn, Staatsbosbeheer en Kroondomein Het Loo.

Cornielje heeft bijna veertien jaar in Gelderland aan het roer gestaan en is daarmee de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland. Hij wordt op 6 februari opgevolgd door John Berends, nu nog burgemeester van Apeldoorn. Cornielje (60) wilde nog als senator voor de VVD naar de Eerste Kamer. Dat gaat niet door wegens zijn ernstige gezondheidsklachten.