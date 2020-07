Commerciële radiozenders in zwaar weer door coronacrisis

Verschillende commerciële radiostations dreigen om te vallen als gevolg van de coronacrisis. Door het achterblijven van reclame-inkomsten komen ze stuk voor stuk in de problemen, stelt de Vereniging Commerciële Radio (VCR). Zij hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gevraagd de zendvergunning, die op 1 september 2022 afloopt, met drie jaar te verlengen.

De zenders kunnen met de extra tijd geld lenen om de broek op te houden en zo banken garanderen dat ze ook na volgend jaar nog uitzendrechten hebben.

Vlak voor het begin van de coronacrisis stelde Keijzer een adviescommissie in om zich te buigen over de vergunningen en het mogelijk opnieuw verdelen van de FM-frequenties. De VCR vindt dat de staatssecretaris nu echter haast moet maken gezien de omstandigheden.

„Als er niets gebeurt, halen sommige stations het einde van het jaar niet eens”, reageert Herbert Visser, directeur van RadioCorp. Hij heeft de zenders SLAM en 100% NL onder zijn hoede. Volgens Visser kunnen radiozenders normaal gesproken net aan rondkomen maar gaat dat dit jaar niet op. „We vragen niet om geld, alleen maar extra tijd.”

Michiel Veenstra, programmadirecteur van nieuwkomer KINK, juicht het idee van de VCR helemaal niet toe. KINK is momenteel alleen digitaal te horen en wil juist graag een FM-frequentie. Het verlengen van de zendvergunningen is wat hem betreft dan ook geen optie. „Alle radiostations hebben het nu moeilijk en verdienen overheidssteun, niet alleen de stations op FM”, zegt hij op Twitter. „KINK wil op FM en pleit dus voor de beloofde herverdeling van FM-frequenties. De gevraagde verlenging is onrechtmatig en betekent buitensluiting van nieuwkomers zoals KINK. Dat kan en dat mag niet gebeuren.”