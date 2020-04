Commandant marechaussee neemt kijkje bij de grens

Langs de grenzen patrouilleren dit paasweekeinde honderden mensen van de Koninklijke Marechaussee. In Roermond en Venlo kregen ze zondag aan het begin van de middag bezoek van de hoogste baas, commandant Hans Leijtens.

Leijtens ging langs om zijn mensen te steunen. „Wij gaan 24 uur per dag door, dat doen we al sinds de coronacrisis begon. Elke dag zijn wij de ogen en oren aan de grenzen, niet alleen op de luchthavens, maar ook aan de binnengrenzen. Wij zijn overal bezig. Dat mag gezien worden. Ook de commandant heeft daar oog voor”, aldus woordvoerder majoor Robert van Kapel.

Normaal is de marechaussee er om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. „We sporen nu geen criminelen op, maar zijn juist bezig een goed gesprek te voeren met mensen, in de hoop dat ze terugkeren. Dat gebeurt niet altijd. Wij hadden natuurlijk gehoopt dat iedereen netjes thuisbleef. Maar ook vandaag zien we dat er toch mensen zijn die naar hun favoriete winkel willen gaan, dat er toch mensen zijn die naar de camping of jachthaven willen. Dat is jammer.”

Wel was het zondag bij Roermond rustig aan de grens, meldt de marechaussee. „Wij zijn blij dat het een stuk rustiger is dan vorig weekend toen we zagen dat in Roermond iedereen nog wilde shoppen.”