‘Commandant al-Nusra’ opgepakt in Zeeuws dorp

In het Zeeuwse dorp Kapelle heeft de politie dinsdag een 47-jarige Syriër opgepakt voor terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn land van herkomst. Hij zou commandant zijn geweest van de jihadistische groepering Jabhat al-Nusra. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hem laten aanhouden op basis van informatie van de Duitse politie, die over getuigenverklaringen tegen de man beschikt.

Ook op zes plaatsen in Duitsland viel de politie dinsdag woningen binnen waar vermoedelijke oud-leden wonen van het bataljon waarover de 47-jarige verdachte de leiding had. Hij had als strijder de naam Abu Khuder aangenomen. In Ede doorzocht de politie een woning van een man die contact met hem had.

De man die in Kapelle werd gearresteerd, verblijft sinds 2014 in Nederland. Hij heeft hier tijdelijk asiel gekregen en woonde in het Zeeuwse dorp. In zijn woning heeft de politie onder meer documenten, een computer en een telefoon in beslag genomen. De rechter-commissaris in Den Haag beslist vrijdag of hij langer blijft vastzitten.

Al-Nusra wordt vaak beschreven als de Syrische afdeling van terreurbeweging al-Qaeda. De Syriër die in Zeeland terechtkwam zou leiding hebben gegeven aan een bataljon met de naam Ghuraba’a Mohassan (‘Vreemdelingen van Mohassan’, een stad in het oosten van Syrië).

De man die zichzelf Abu Khuder noemt, sprak in 2012 met de Britse krant The Guardian. Hij vertelde toen onder meer dat zijn groep nauw samenwerkte met het Vrije Syrische Leger, de alliantie tegen president Assad die steun uit het westen krijgt. "Operaties met bommen zijn ons grootste talent’’, citeerde de verslaggever hem.

Khuder zou gedeserteerd zijn uit het Syrische leger. Hij koos naar eigen zeggen voor al-Nusra nadat de jihadisten zijn rebellengroep aan een truck vol explosieven hadden geholpen, die ze lieten exploderen bij de poorten van een legergebouw.