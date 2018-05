Comité: wij volgen advies voorpagina van AD

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil niet inhoudelijk reageren op het afblazen van het lawaaiprotest tijdens de twee minuten stilte van de dodenherdenking. „Wij volgen het advies van de voorpagina van het AD”, was het enige dat de woordvoerder van het comité wilde zeggen over het niet doorgaan van het protest.

Het AD bracht vrijdag een bijna geheel blanco voorpagina, met daarop alleen het vetgedrukte woord ‘Ssst.’ en daaronder „Om 20.00 uur zijn we 2 minuten stil.”

Eerder vrijdagochtend maakte organisator Rogier Meijerink van van #Geen4MeiVoorMij bekend dat het lawaaiprotest rond de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam niet door zal gaan. „Onze boodschap maakt de meeste impact door nu ons lawaaiprotest af te blazen, ons doel is bereikt. De beerput is open gebroken, het onderwerp staat op de kaart.”

Donderdag besloot de rechter dat het protest niet door mocht gaan. Ook vond de voorzieningenrechter dat de gemeente terecht een gebiedsverbod heeft ingesteld voor Meijerink op en rondom het Amsterdamse plein.